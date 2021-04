Berit Hols fascinatie voor de (verrassende) invloed van technologie op ons gedrag

3. 'De vrouwelijke motorrijder bleek een 50-jarige man te zijn die FaceApp gebruikte'

'Wie het social account van @azusagakuyuki volgt ziet een jonge vrouwelijke motorrijder. Maar niets is minder waar. De massaal online geliefde Japanner bleek een 50-jarige man te zijn die FaceApp gebruikte om zichzelf om te vormen tot vrouwelijke motorrijder. Zijn beweegreden? ‘First I just tried, then it happened to turn out to be fairly pretty. I get as many as 1,000 'likes' now, though it was usually below 10 before. I got carried away gradually as I tried to make it cuter.’

Zijn onthulling riep online veel vragen op, met name vragen over de aantrekkingskracht die de FaceApp versie van de man had op de vragenstellers. Envragen als: staat aantrekkingskracht los van gender of zelfs van een fysiek persoon? Is deze man een catfish of draagt dit juist bij tot het normaliseren van het hebben van een online alter ego? Gelukkig maken de meesten van zijn volgers zich er niet al te druk om: ‘Think he is nice looking. My age... man with motorcycle… what is not to like?’'

