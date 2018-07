Maarten van der Weijden (87seconds): ‘Aan een video an sich heb je natuurlijk weinig’

‘Dit is immens belangrijk. Om die reden positioneren we ons als The Video Content Agency en zetten we zwaar in op ‘concept first’. Binnen dit concept first denken leggen we ons juist niet toe op een kanaal of format, want daardoor ga je direct binnen een kader denken. We krijgen bijvoorbeeld nog steeds de vraag ‘wij willen iets met VR doen’, maar dat is de verkeerde volgorde. Wat is het doel van de video, wie wil je bereiken en waar wil je ze bereiken? Op basis van de uitkomst werken we een concept uit. Onze focus is video en ja, daar horen alle verschillende mogelijkheden bij om het in te zetten. Wij willen alle mogelijke formats en kanalen bedienen, met de focus op video.’