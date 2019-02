Adverteerders met bindingsangst falen

Albert Heijn kan bepaald geen gebrek aan loyaliteit verweten worden. De relatie met TBWA inclusief Neboko duurt al zo’n vijftien jaar, and still counting. Beiden werden tot adverteerder en bureau van het jaar uitgeroepen en wonnen de Consistent Accent. Maar tijdens de afscheidsspeech van Neefjes waren nieuwe Appiebezems stilletjes al begonnen met schoonvegen.

De nieuwe VP Marketing & Communicatie is naar eigen zeggen in de markt op zoek naar een nieuw campagneconstruct. Iets waar TBWA juist patent op heeft, maar waar de vorige kruideniersploeg radicaal afscheid van nam. Piekema was passé, spokesmen en humor kwamen er in Zaandam niet meer in. AH werd weliswaar succesvol in social & storytelling, maar verloor zonder populair overall construct haar mentaal leiderschap aan Jumbo. Als je als bureau eerst uit je kracht gehaald wordt en dan aan de kant gezet, is dat natuurlijk moeilijk te verteren. Verder is de samenwerking tussen Albert Heijnen TBWAt een schoolvoorbeeld van hoe bureaus de relatie met hun opdrachtgever het liefst zien.

Een opvallend contrast is er met adverteerder Rabobank. Nog geen drie jaar na de bureaucompetitie van 2014, organiseerde de bank in 2017 opnieuw een pitch, nu met 198 verschillende coalities waarvan er uiteindelijk twee de Rabo Envision Tribe vormden. Het Planet Bank consortium bestaande uit Havas Lemz, Justdiggit, Universiteit Wageningen en Universal Music Group. En het DoenDenkers consortium bestaande uit Ogilvy & Mather, Blazhoffski, Styn Claessens, Capitola, Jacques Koeweiden & Paul Postma.