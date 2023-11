‘Kroonprinses’ Annie Chiu verruilt TBWA\Neboko verrassend voor kleiner bureau Soursop

Daarnaast is het extra bijzonder dat ik deel mag uitmaken van een voornamelijk vrouwelijk team. This narrative about me being ‘the future of advertising’ has followed me through my career. But every time I’ve been told I’m the ‘new guard’, I've stood in the shadows of a white male figure. In a way, it was a form of allyship, which I am grateful for.

Ik zie deze stap als een kans – en een persoonlijke verantwoordelijkheid – om de reclamewereld te helpen veranderen. Het is niet de meest comfortabele keuze, maar zoals het mij gelukt is deuren te openen, wil ik ze nu ook open houden voor anderen.’

Inhaalslag

Rik Ledder, CEO TBWA\Neboko en voorzitter VIA Nederland, reageert sportief: ‘Ik vind het hartstikke jammer dat Annie ons heeft verlaten; ze was inderdaad een van onze topcreatieven en toekomstige leiders op een creatieve vloer die nog steeds een inhaalslag aan het maken is op diversiteit. Gelukkig hebben we nog meer talentvolle vrouwen, maar dat perspectief – vrouwelijk, op het gebied van diversiteit, internationaal – hebben we nodig. Maar ik respecteer haar keuze en it’s all in the game.

Ik geloof ook echt dat onze branche impact kan maken; in de boardrooms en bij bureaus gaan bijna alle gesprekken daarover. Wat ik tegelijk zie – en dat zie ik als een kans – is dat er nu verschillende rollen ontstaan tussen kleinere, ‘activistische’ spelers zoals ook Wefilm, Buutvrij en eerder Dawn en grotere bureaus zoals wij, die over de as van grote opdrachtgevers door kunnen pakken om vervolgens meer impact te kunnen maken op de maatschappij.

Anders gezegd, we hebben elkaar nodig. Het is geweldig dat die bureaus culturele relevantie, duurzaamheid en gezondheid maximaal agenderen, wij borduren daar graag en zo snel mogelijk op voort; waarmee wij uiteindelijk opgeteld, samen de wereld elke dag een stukje beter en mooier maken.’