Een merk moet ontwapenend zijn, geen moraalridder, vindt Jeroen de Korte

Deze week is Jeroen de Korte, medeoprichter en creative director van And Now This - a brand building agency, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

De Korte over zijn week: ‘Wanneer een maatschappelijk probleem ons aan het hart gaat, zoals milieu-, economische of sociale kwesties, hebben we de neiging om onze moraal aan anderen op te leggen. Vooral online groeit het activisme en "woke-shaming". Het blijkt echter dat dat niet werkt. En dit geldt zeker voor merken. Mensen knikken beleefd, maar willen gewoon blijven doen wat ze altijd doen. Vlees eten, plastic gebruiken, fast fashion kopen.

Voor bedrijven is er maar één oplossing: met betere producten en oplossingen komen. Maak het lekkerder, beter en cooler dan de bestaande opties. Een merk moet dat verhaal op de juiste manier vertellen. Een merk is iets waarmee je je associeert, waar je bij wilt horen, wat onderdeel is van je identiteit. Daarom moet je innemend en ontwapenend zijn, iets waar wij in ons werk ook altijd naar streven. Geen opgeheven vingers.

Mijn pic(k)s of the day zijn voorbeelden van beeldmakers die ontwapenend zijn in hun werk. Werk waar je blij van wordt, waar je je goed bij voelt. Die je je op een bepaalde manier laten nadenken over de wereld zonder moralistisch te zijn. Bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld.'

Hier zijn 5 bijdragen:

Pic(k) 1: Kehinde Wiley - “Barack Obama”, 2018

'New York-based kunstenaar Kehinde Wiley was de eerste zwarte kunstenaar die gevraagd werd een presidentieel portret te maken; dat van Barack Obama. Obama selecteerde hem persoonlijk. Wiley gebruikt de visuele retoriek van heroïsche en majestueuze portretten van de oude meesters om jonge zwarte mannen op een krachtige manier af te beelden. En zeker in dit portret van Obama zie je zijn kracht: onconventioneel, disruptief en iconisch. Het excentrieke en ontwapenende karakter van Wiley’s portret geeft je absoluut het gevoel dat je naar een uitzonderlijk persoon staat te kijken.'

Lees hier een artikel over het portret in The New Yorker.