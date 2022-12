Gebroeders Janssen naar Alfred

Beeldbijschrift: de aankondigingsvideo gemaakt vanuit TBWA met uitzicht op Alfred

Bas Janssen licht de overstap toe: “Alfred is een onafhankelijk bureau met een heldere visie: reclame maken voor de Happy Many. Dat is precies wat we leuk vinden.” Executive Creative Director van Alfred Jeroen van de Sande: “Het werk van de broers bereikt een brede doelgroep, maar het heeft ook een eigenwijs soort eigenheid waardoor het opvalt en onthoudbaar is. Wij denken dat ze daarom heel goed bij Alfred passen.” Koen Janssen: “We hopen vooral dat we in onze nieuwe rol van Creative Director een smaak aan Alfred kunnen toevoegen die nieuw is en toch heel goed past bij het bureau.”

Bas Janssen: “Bovendien had ik de wens om dichter bij huis te gaan werken. Deze overstap scheelt me toch weer 70 meter rijden.” (De kantoren van TBWA en Alfred liggen praktisch naast elkaar, red.)

Frekkel

De broers studeerden in 2014 af aan de Willem de Kooning Academie met een reclamecampagne voor alle Gebroeders Janssen in Nederland. Zij werden daarmee ‘Student of the Year’ bij de Young Guns International Awards. Na de academie werkte het team bij N=5, INDIE en TBWA, waar ze onder andere twee Gouden Loeki's wonnen: voor ‘Frekkel’ en ‘Freddie’ van Staatsloterij.