Helaas is er geen onderzoek beschikbaar dat de status van digitale transformatie onder bureaus inzichtelijk maakt. Maar als ik om me heen kijk, zie ik een hoop bureaus draaien op oude modellen. Splitsing van diensten en gescheiden datastromen bijvoorbeeld komen vaak voor evenals de adaptatie van offline content voor online gebruik.

Een grote adverteerder vroeg mij recent achter de schermen om advies. Het netwerkbureau waarmee hij werkte, was niet in staat om in zijn behoeften te voorzien. Het ontbrak in de samenwerking aan snelheid en de juiste inzichten om de juiste resultaten te kunnen realiseren. Bij het werken met de gespecialiseerde bureaus binnen het netwerk was er sprake van verschillende loketten. In de praktijk functioneerden de gespecialiseerde labels binnen netwerken vaak als silo’s met afgesloten datastromen waardoor optimalisatie van het budget over de verschillende kanalen werd beperkt.

Daarnaast gaf de adverteerder aan dat de afstand tussen klant en bureau te groot was en de samenwerking inefficiënt. Ook miste hij het overkoepelende advies en de dialoog over strategische vraagstukken zoals insourcing en centralisatie van marketing- en communicatietaken. Dit is slechts één voorbeeld. Maar het zou me verbazen als het een op zichzelf staand geval is. Daarom ben ik van mening dat nader onderzoek naar digitale transitie onder bureaus dan ook waardevol zou zijn.