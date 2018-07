Mooie klanten, 7 mensen in dienst, en toch trekt Merktroubadour de stekker eruit

‘Ik vond het een moeilijke beslissing, Dit is toch wat anders dan je baan opzeggen, want je laat een onderneming achter. Dat is toch een soort van taboe. Mensen zijn ook best verbaasd. Ik heb besloten om het zo te zien: waarom zou je niet opnieuw mogen kiezen? Het heeft wat meer voeten in aarde qua afwikkeling, maar als je je kwetsbaarheid laat zien en open bent over je afwegingen, krijg je heel veel positiviteit terug.’