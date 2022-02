De inspiratie van Darre van Dijk: Power to the people!

Deze week was Darre van Dijk, CCO van TBWA\Neboko, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Onze taak - Hun taal kan een spreekbuis zijn voor een groter publiek

'Van de week waren er twee jonge hardcore rappers uit Amsterdam-West bij ons op de zaak die een aantal stage-uren krijgen bij TBWA\Neboko. Ze vertelden me over hun achtergrond en over de wereld van drill rap en hoe wijken met elkaar omgaan. Ze deelden muziek en vette video clips die ze helemaal zelf produceren, zoals deze.

Maar ook hebben we het gehad over hoe ze graag wat van hun leven willen maken. Dat hun moeders trots op hen kunnen zijn. Ik vertelde ze dat een hele generatie te bereiken is dankzij hun talent. Dat hun taal een spreekbuis kan zijn voor een groter publiek. Dat merken daar meer mee kunnen en dat er dus een win-win situatie kan ontstaan. Dat is iets wat ze zich niet beseften. Ik herinnerde me ineens een te gekke videoclip van ons bureau Chiat\Day in LA van een aantal jaren geleden die ze maakten voor de Grammy's.

Bij Chiat werken producers die ook uit Compton komen en zodoende hebben ze die film kunnen maken. We bekeken de film samen. Ze waren enorm geïnspireerd. En ik ook weer na het zien van die productie. Soms is het ook onze taak om werelden te verbinden. Ook de werelden die niets weten van ons vak, zodat niet voor de hand liggende talenten de kans krijgen om gezien te worden. Wherever greatness begins...'