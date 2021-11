De fascinaties van 'trouble makers' Ersem Erçil & Dyon Kaleuwee

Deze week waren talenten en Lampen-winnaars Ersem Erçil & Dyon Kaleuwee, respectievelijk junior artdirector en copywriter bij 180 Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelden zij hun inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Erçil en Kaleuwee over hun week: 'Na een toevallige samenwerking als team op de kunstacademie, wisten we het na ons bezoek aan het kantoor van de decaan zeker, dit werkt wel. We vonden in onze eigen samenstelling de trouble die we misten in onze omgeving.

Sindsdien werken we samen onder de naam Readymade. Niet alleen als ode aan Marcel Duchamp*, maar vooral als een ode aan de manier waarop we denken dat ons werk werkt. Ons team bestaat uit ‘een copy guy who does art & een art guy who does copy’. Traditionele rollen hebben we het niet zo mee. We zijn wat we zijn.

Deze week waren wij zoals elke week gewoon te vinden bij 180 Amsterdam, waar we samen met andere trouble makers ons de wereld voorstellen zoals die kan zijn. We hebben hier geen decaan, dus dat scheelt weer. Na werktijd zijn we nog altijd met projecten voor onszelf bezig, zoals we eigenlijk altijd gedaan hebben. Hier is onder andere Dutch New Times uit ontstaan. Een van de projecten waar we eind september een Bronzen Lamp voor mochten ontvangen. We houden onszelf dus wel bezig, maar we hebben ook nog geen creatief ontmoet die wist hoe die zijn/haar brein uit kon zetten, dus dat verklaart het een en ander.'

*) The readymades of Marcel Duchamp are ordinary manufactured objects that the artist selected and modified, as an antidote to what he called "retinal art" —art that was only visual. By simply choosing the object (or objects) and repositioning or joining, titling and signing it, the found object became art.

Hier hun 5 pic(k)s:

1. Oops, I dropped the lemon tart

'Chef’s Table, Season 1, Episode 1. In deze aflevering ontmoeten we Massimo Bottura, een Italiaanse chef, die geobsedeerd is met het herdefiniëren van traditionele Italiaanse gerechten.

Toen we twee jaar geleden in New York over straat liepen en door een vriend gewezen werden op het feit dat Massimo Bottura daar voor een restaurant stond, haalden we onze schouders op uit onwetendheid. Vervolgens zijn we dus deze aflevering gaan kijken en hebben we onszelf in een tapijt gerold en van de trap af geduwd omdat we de kans niet hebben benut om even een praatje te maken. Thanks hé Thomas.

Massimo is een creatief die volgens ons het readymade-principe moeiteloos op zijn passie toe weet te passen. Een prachtig voorbeeld hiervan is een van zijn meest spraakmakende gerechten genaamd: ‘Oops, I dropped the lemon tart’. Toen een van zijn medechefs uit haast en klunzigheid een van de twee laatste lemon tarts liet vallen, zaten ze met een probleem. Een perfecte kans voor Massimo voor een nieuwe creatie. Vanaf dat moment werden er enkel nog gebroken lemon tarts geserveerd onder de nieuwe ironische naam. Creatie kan zo incidenteel makkelijk zijn.'