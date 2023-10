Gerben van der Rijt: 'Goede gesprekken zijn sexy'

Deze week was Gerben van der Rijt, creative director Wayne Parker Kent, podcasthost The Brief en lid van de Taskforce Content van VIA Nederland, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Van der Rijt over zijn week: 'Mijn thema deze week is storytelling. We vertellen elkaar de hele dag verhaaltjes. Over het weekend, over onze vakantie, over wat we hebben meegemaakt in het café. Het waarom en het mechanisme erachter vind ik mega-intrigerend. Dat je in ons vak dat alles mag combineren met een hoop creativiteit is – grotendeels – de reden dat ik dit werk ben gaan doen.

Helaas vergeten veel merken een ‘verhaal’ te vertellen in hun marketing. Het blijft vaak bij het afvuren van boodschappen of het opsommen van doelgroepen. Om te zorgen dat een boodschap opvalt, gooien merken een laag confetti over hun werk. Lekker gek, lekker creatief. Maar het verhult vaak niet dat het verhaal erachter flinterdun is. Zonde! Een boodschap wordt veel effectiever overgebracht in de vorm van een (goed verteld) verhaal.

Bij Wayne Parker Kent werken we dan ook ‘Story First’. We beginnen altijd bij het verhaal en vertellen dat op zo’n manier dat zowel het merk als het publiek ervan smult. Stories worth telling, noemen we dat. Hopelijk inspireren mijn picks deze week om (opnieuw) nieuwsgierig te worden naar verhalen. Het wordt een allegaartje van van alles en nog wat. Oude bende en nieuwe parels. Veel plezier ermee.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. ‘Give people what they want, but not how they want it’ - Ik werd compleet weggeblazen

'Tien jaar geleden werkte ik voor het eerst als creatief. Op een dag kreeg ik een enthousiast bericht van iemand van een bevriend productiebureau: 'Robert McKee komt naar Nederland met zijn “Story seminar”. Wil je erheen?!' Ik had geen flauw idee wie Robert McKee was, maar na 30 seconden Google was ik overtuigd. Peter Jackson, Kirk Douglas en John Cleese hadden zijn seminar ook gevolgd. En met hen nog 70 Oscar- en 250 Emmy Awardwinnaars (!). Dan moet de man toch wel iets kunnen, dacht ik. 'Ja, ik wil!'

Een weekend lang mocht ik zijn seminar bijwonen. In de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) en in het gezelschap van Carice van Houten en een blik andere bekende filmfiguren, leerde de 75-jarige McKee ons alles wat hij wist over verhalen. Wow. Wat een passie. Ik werd compleet weggeblazen. Menig tiener zou jaloers zijn op zijn energie. Ik leerde alles over subtekst, ‘inciting incidents’ en ‘controlling ideas’. Tot op de dag van vandaag pas ik zijn lessen toe.

Eén quote is me vooral bijgebleven: 'Give the audience what they want, but not how they want it.' Dit principe werkt altijd, ook in ons vak. Mensen hebben dondersgoed in de gaten hoe een verhaal gaat aflopen. Ga je daar tegenin, dan beledig je het publiek. Wat het publiek wél wil, is verrast worden in hoé een verhaal op z’n bestemming aankomt. Natuurlijk leven de jongen en het meisje ‘happily ever after’. Maar voor het zover is, moet je als schrijver heel creatief zijn in de afslagen die je neemt.

Als tip van de week een ouwe Youtube-clip waarin McKee vertelt over de noodzaak van ‘creative limitations’: Robert McKee's Story Seminar - The Setting. En mocht je net zo enthousiast zijn als ik, in zijn boek Story vind je al zijn lessen.'