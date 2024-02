Tim van der Sijde over het vinden van een weg in condities waarover je geen controle hebt

Deze week was Tim van der Sijde, managing director Cheil Benelux (voorheen Ogilvy), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Van der Sijde over zijn week: 'Creativiteit en reclame zijn een ontzettend belangrijk deel van mijn leven. Toch merk ik dat ik veel inspiratie haal uit zaken daarbuiten: dingen die mij helpen de wereld anders te zien, die me op scherp zetten of helpen me beter te verhouden tot de mensen om me heen.

En ook al staat veel van mijn inspiratie buiten ons vak, ik zie altijd gelijkenissen die toepasbaar zijn op mijn dagelijkse werk. Daarom vind je tussen mijn random picks een tegeltjeswijsheid, geweldige muziek en mijn grote liefde: kitesurfen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Kitesurfen: meebewegen met de elementen

'Decennialang waren het dezelfde kitesurfers die de Red Bull King of The Air wonnen. De sprongen werden alsmaar groter, hoger en verder, maar echt vernieuwend was het niet.

Totdat er ineens een nieuwe lichting verscheen. Een generatie die een andere dimensie aan de sport toevoegde. Ze gingen anders springen. Het werd dynamischer, acrobatischer en een stuk veelzijdiger. Ze zagen de sport door een andere lens en dat zette de kitesurf-wereld op haar kop.

Dat zie ik ook in onze industrie, waar dingen nooit veranderen als je precies hetzelfde blijft doen. Daarom vind ik het ook zo goed dat we met Cheil die challenger mindset blijven uitdragen. Dat daagt ons uit om dingen altijd van andere kanten te bekijken. If you change nothing, nothing will change.

Maar de gelijkenissen met de sport gaan voor mij veel verder. De veelzijdigheid, de veranderlijke en soms extreme omstandigheden, vereisen snelle handelingen die tegelijkertijd plaatsvinden in drukbezette gebieden. De kunst zit hem in het vinden van een weg in condities waarover je geen controle hebt, begrijpen hoe de elementen bewegen, inspringen op kansen die zich voortdoen en jezelf tegelijkertijd staande houden wanneer bedreigingen op de loer liggen.

Wanneer ik op het water sta, daag ik mijzelf daarom niet alleen fysiek uit, maar is elke sessie voor mij ook een mentale proef. Ik kan iedereen aanraden om eens in je eigen passie of sport op zoek te gaan naar die gelijkenissen, want zo ontwikkel je je ook op de momenten dat je aan het ontspannen bent.

Kitesurfer Willem Hooft ontdekte deze gelijkenissen ook en schreef er dit toffe stuk over.'