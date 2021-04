Ysabelle Tierie: 'Boeken zijn mijn vrienden'

Deze week was Ysabelle Tierie, tot voor kort creatief bij DDB Unlimited én voorzitter van JongeHonden, nu senior creative bij Dept, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Ysabelle over haar week: 'Deze week staat in het teken van boeken – in alle soorten en maten. Luisterboeken, kleurboeken, kinderboeken, designboeken, boeken die eigenlijk geen boeken zijn, dat éne boek.

Boeken zijn namelijk onmisbaar. Niet alleen als tegengeluid tegen clickbait-oneliners en holle quotes op social media, maar omdat boeken zoveel méér zijn. In boeken krijgen ideeën de ruimte om zich te ontwikkelen. Ideeën over hoe we met elkaar om kunnen gaan, bijvoorbeeld. Of over identiteit – onze eigen en die van anderen.

Boeken zijn mijn vrienden. Dat klinkt voor Generatie Smartphone misschien een beetje sneu, maar als je ook een paar echte vrienden hebt (in real life, weet je wel), dan zijn boekenvrienden een bijzondere aanvulling. De geur van vers bedrukt of juist heel erg oud papier, het knisperende gevoel dat je krijgt als je voor het eerst een nieuw boek openslaat, het bladeren door fraaie boeken met mooie afbeeldingen, het luisteren naar woorden en snakken naar meer, de discussie over de inhoud of de gewetensvragen die worden opgeroepen, de blije herkenning in een romanpersonage, of de gebreken waar je begrip voor voelt.

Boeken dus.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Some books grow on you

'The Book That Grew is ontwikkeld om Ierse boeren te onderwijzen in duurzaamheid en om hun winstgevendheid te vergroten. Zo bevat het niet alleen een praktisch plan van aanpak, het symboliseert ook op een opvallende manier de kracht van de natuur. Een boek dat letterlijk is gegroeid uit het gras dat Ierse boeren zo koesteren, waarbij elke pagina, elk woord en elk diagram is gevormd door de wortels van het gras, door het in een sjabloon te kweken.

Een boek waarbij het medium ook de boodschap is – schitterend.'

The Book That Grew (casevideo, bureau: Rothco)