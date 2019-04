Wannahaves opent kantoor in New York

Digital mediabureau Wannahaves gaat uitbreiden en opent een nieuw kantoor in New York City. Op deze manier hoopt het bureau klanten als Red Bull, Budweiser, Nike en adidas beter te kunnen bedienen op het gebied van contentcreatie en social mediabeheer. Tot voor kort werkte Wannahaves alleen vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam.

‘We kunnen vanuit New York veel sneller schakelen met onze klanten en het wordt makkelijker om nieuwe business binnen te halen', stelt Danny Cortenraede, President van Wannahaves USA. 'De potentie voor Wannahaves is enorm, net als onze ambitie.’ Eerder werd al aangekondigd dat Gary Vaynerchuk zitting gaat nemen in de raad van advies.

Wannahaves is een zusterbedrijf van lifestylemerk Balr. en voetbalcommunity 433. Met de opening van het kantoor in de New York City hoopt het bureau ook in te spelen op de toenemende Amerikaanse interesse in voetbal. Wannahaves werkt op dit moment al samen met topclubs als Ajax, Bayern München en Paris Saint-Germain. Op dit moment bereikt het bureau ruim 42 miljoen mensen via influencers en accounts.