Yvonne van Bokhoven krijgt leiding over Lewis in Europa

Yvonne van Bokhoven is benoemd tot executive vice president Europe van Lewis. In haar nieuwe rol geeft ze de leiding aan de twaalf Europese kantoren van het internationale communicatiebureau. Ze rapporteert aan ceo Chris Lewis.

Van Bokhoven richtte in 2000 Lewis Nederland op met niet meer dan een laptop, printer, bureau en zichzelf. Het bedrijf is sindsdien enorm gegroeid. In 2000 werkten er 32 mensen wereldwijd, nu zijn dat er 600. In Nederland telt het communicatiebureau inmiddels vijftig medewerkers verspreid over vestigingen in Eindhoven en Amsterdam.