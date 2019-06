Nederlandse bureau 2Basics helpt Amerikaanse bloedbank met werven bloeddonoren

Ook in de VS is het voor bloedbanken lastig om jongeren te bereiken en te activeren om bloeddonor te worden. Een partnership met Team Liquid, één van ’s-werelds meest populaire esports teams, moet daar verandering in gaan brengen. Onder de campagnenaam ‘Heal for Real’ gaan beide organisaties op zoek naar een nieuwe generatie bloeddonoren.

Amerikanen die bloedgeven bij één van de deelnemende bloedbanken, ontvangen een limited edition t-shirt van Team Liquid. Het partnership tussen Blood Centers of America en Team Liquid is afgesloten voor de periode van één jaarTeam Liquid geldt als een van de meest succesvolle esports teams ials het gaat om zowel competitieve prestaties als fan betrokkenheid. Het team werd opgericht door voormalig professioneel gamer Victor Goossens, die mede-eigenaar is. De 65 leden zijn actief in 17 games zoals Dota 2, League of Legends, CS:GO en Fortnite,