35 nominaties voor Nederlands werk bij Webby Awards

Nederland zet de stijgende lijn bij het genomineerde werk voor de Webby Awards voort. Kwam de teller vorige keer tot 32 nominaties, dit jaar zijn het er 35. Grootste kanshebber is wederom MediaMonks met zes nominaties, onder andere met klanten Old Spice, Viacom en Nest. Born05, IN10 en Build in Amsterdam volgens met elk drie nominaties.

Born05 doet wederom goede zaken met klanten KLM, dat nominaties oplevert voor iFlight magazine en de podcast The Journey) en bol.com. DPDK scoort tweemaal met Nike Reactor, terwijl In10 twee nominaties in de wacht sleept met werk voor het Anne Frank Huis.

Bezien vanuit de opdrachtgeverskant is KLM overtuigend vaandeldrager. Het luchtvaartbedrijf heeft nominaties op zoek, verdiend met vier verschillende cases. Naast de twee hiervoor genoemde nominaties voor werk dat is gemaakt in samenwerking met Born05, heeft het tevens een nominatie op zak voor de Hololens applicatie die is gemaakt met Mobgen (Accenture Interactive), en voor de campagne ‘We are an airline’ met DDB & Tribal Amsterdam.

Opvallend is verder dat relatief veel genomineerd werk is gemaakt in opdracht van culturele instellingen, zoals Frans hals Museum, Van Gogh Museum en het eerder genoemde Anne Frank Huis.

Voor de verkiezing van de Webby publieksprijzen, de zogeheten Webby People's Voice Awards, kunnen tot 18 april stemmen worden uitgebracht. Evenals voorgaande jaren is er vanuit de bureauwereld een initiatief gestart om straks zoveel mogelijk Nederlandse winnaars op het podium te krijgen. Wie dit ondersteunt, kan op deze website terecht. Benieuwd naar al het genomineerde werk, check dan de website van de Webby Awards.