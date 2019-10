44 Nederlandse winnaars bij de Lovie Awards

Het Deense bureau & Co. is Lovie Agency of the Year met 22 awards in totaal. De Denen winnen viermaal goud, drie keer zilver en vijf bronzen Lovies. Daarnaast ontvangt & Co. ook nog eens tien keer The People's Lovie. Kolle Rebbe (Hamburg), Phantom (Londen), Serviceplan Gruppe (München), Heimat (Berlijn) denkwerk (Berlijn) waren ook in de race voor de titel Lovie Agency of the Year.

Ashley Walters mag zich Lovie Best Actor noemen, Grace F Victory is Lovie Creator for Change, de medeoprichters van Karma zijn Lovie Emerging Entrepreneurs en George The Poet is de artiest van het jaar.

De bureaus die de meeste Lovies hebben binnengesleept voor Nederland zijn Born05 (brons, tweemaal zilver en eenmaal The People’s Lovie), Dept (driemaal zilver, eenmaal goud en vier keer The People’s Lovie), MediaMonks (brons, zilver, goud en tweemaal The People’s Lovie), N=5 (brons, tweemaal goud en tweemaal The People’s Lovie) en One Shoe (driemaal goud en een keer The People’s Lovie).

The negende jaarlijkse Lovie Awards zullen op 14 november worden uitgereikt bij BFI Southbank in Londen. De presentatie ligt in handen van Ellie Taylor.