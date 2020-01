Juryvoorzitters ADCN-uitreiking bekend

De 21 jury presidents (9 mannen en 12 vrouwen) van de Dutch Creativity Awards zijn:

Advertising – Activation/Experience & Entertainment: Alex Bennett Grant – Founder & CEO, WE ARE Pi

Advertising – Digital & Social/Influencer: Jeroen van der Meer – Creative Managing Director, MediaMonks Amsterdam

Advertising – Direct & Integrated & Outdoor & Print & Radio/Audio: Lode Schaeffer – Founder & Executive Creative Director, INDIE Amsterdam

Advertising – Film: Diederick Koopal – Film Director, Hazazah

Advertising – Media & PR: Gwenda van Vliet – CMO, G-Star RAW

Design – Brand & Spatial: Nikki Gonnissen – Co-Founder & Director, Thonik

Design – Editorial & Graphic + Craft – Illustration & Typography: Kirsten Algera – Founding Editor, MacGuffin Magazine

Design – Packaging/Product: Sabine Marcelis – Founder & Designer, Studio Sabine Marcelis

Design – Experience/Game + Craft – Digital: Anna Offermans – UX Director, Fabrique

Design – Mobile/Wearable & Website/E-Commerce: Rindor Golverdingen – Co-Founder Creative Director, Vruchtvlees

Craft – Animation/Motion & Visual Effects: Mischa Rozema – Founding Partner & Film Director, The Panics

Craft – Art Direction & Writing: Lysbeth Bijlstra – Independent Creative Director

Craft – Editing & Cinematograph & Film Direction: François Rousselet – Director, DIVISION

Craft – Music & Sound: Tessa Rose Jackson – Artist, Someone

Craft – Photography: Elza Jo Tratlehner – Photographer, Halal

Craft – Strategy: Sarah Sutton – Director of Strategy, 72andSunny

Next – Business & Innovation: Boris Veldhuijzen van Zanten – Founder & CEO, The Next Web

Next – Culture: Guus Beumer – Director, Het Nieuwe Instituut

Next – Impact: Femke Bartels – Global Managing Director, THNK School of Creative Leadership

Next – Side-Project: Nastassja Guay Bonnabel – Artist, The Mistress of Mattresses

Next – Talent: Liza Enebeis – Creative Director, Studio Dumbar

Freelancers en jonge regisseurs

Voor freelancers, nieuwkomers en kleine bureaus heeft de ADCN de inzendtarieven gehalveerd. Alle inzenders krijgen een ADCN jaarlidmaatschap voor jong talent cadeau. Ook voor jong talent moet inzenden toegankelijker worden. Zo kunnen voor het eerst ook jonge regisseurs hun beste werk inzenden. Zij dingen mee naar de Young Directors Award. Inzenden kost €25,- en inclusief een gratis ADCN jaarlidmaatschap. De inzenders in de talentcategorie krijgen een ticket voor de Awards Show.

Dinesh Sonak, managing director ADCN: 'De Lampen spelen een centrale rol in onze ambitie om naast een club van creatieven ook een educatief platform voor Nederlandse creativiteit te zijn. Wij willen tot betere inzichten komen over het creatieve proces en de menselijke verbeeldingskracht achter het beste werk. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van creatief talent, met bijvoorbeeld de nieuwe Young Directors Award en Future Jury, die nog bekend zal worden gemaakt.'

Het door de jury genomineerde werk is van 11-13 mei voor iedereen te bekijken tijdens de Dutch Creativity Awards Expo bij Westergas in Amsterdam. De Dutch Creativity Awards Show, de uitreiking van de Lampen, vindt daar aansluitend plaats op donderdag 14 mei.