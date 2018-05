Miljarden oude Air Miles vervallen, Loyalty Management start grote campagne

Zo’n 4,4 miljard Air Miles komen vanaf november dit jaar te vervallen. Het gaat om de eerste Air Miles die vijf jaar of langer geleden zijn uitgegeven. Air Miles hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Om te voorkomen dat tienduizenden huishoudens straks met waardeloze Air Miles blijven zitten, begint exploitant Loyalty Management Nederland een uitgebreide informatiecampagne.

Air Miles zal de Air Miles spaarders via email, direct mail, website en via sociale media informeren over de aanstaande vervaldatum. Ook zullen huishoudens via partners worden gewezen op nieuwe inwisselmogelijkheden en extra inwisselacties.

Zo kunnen spaarders hun Air Miles inwisselen voor koffie bij Shell, Lego bij de Air Miles shop en voor hogere korting op producten bij de Albert Heijn en meer inwisselmogelijkheden bij Praxis. Vanaf vandaag kunnen ze ook Air Miles inwisselen voor korting op een boeking bij Vliegwinkel.nl.

Loyalty Management Nederland begon in november vorig jaar met het informeren van spaarders over de aanstaande vervaldatum van hun Air Miles. Sindsdien zijn er bijna 1 miljard ‘oude’ Air Miles ingewisseld. Dit wil zeggen dat ruim 80% van het saldo nog niet is verzilverd. Op de website van Air Miles staat uitgebreide informatie over hoe spaarders hun Air Miles kunnen inwisselen of kunnen doneren aan een goed doel. Spaarders kunnen hier ook vinden welk deel van hun Air Miles dreigt te vervallen.