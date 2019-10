Amsterdam wil belasting heffen op straatreclame

Hoe groter de uiting, hoe hoger de belasting, aldus de gemeente. Wat uiteindelijk moet worden betaald, wordt berekend door de totale oppervlakte van alle uitingen aan een gebouw per ondernemer, organisatie of particulier bij elkaar op te tellen. Er geldt een prijs per stuk voor vlaggen, banieren en parasols.

Daarnaast gelden er drie tariefgebieden. Concreet betekent dit dat de belasting hoger uit zal vallen in drukkere delen van de stad, zoals het centrum. Zo zal een bord van twee vierkante meter aan een winkelgevel in Amsterdam Noord €84,- per jaar kosten, terwijl een vergelijkbaar bord in het centrum van de stad jaarlijks goed is voor €150,- aan belasting.

Waarschijnlijk zal op 6 november de gemeenteraad de regels en tarieven gaan vaststellen. De belasting zal op 1 januari dan daadwerkelijk worden ingevoerd.