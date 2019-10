ASN Bank presenteert weer een nieuw dier in fabelcampagne

ASN Bank komt met een vervolg op de ‘Zo maakt geld gelukkig’-campagne. Het merk introduceert, in samenwerking met Selmore en Ambassadors, een nieuw dier: het ‘Overheersbeestje’. Het bazige beestje wil voor zijn plannetjes geld lenen bij de bank, maar die houdt de deur echter potdicht…

De bank wil hiermee uitdragen dat zij een streng ‘deurbeleid’ heeft. Het leent alleen geld uit aan landen, bedrijven en projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst.

De commercial is onderdeel van een reeks campagnes waarin ASN Bank zijn duurzame verhaal presenteert. In elke video vertelt de bank een fabeltje met dieren in de hoofdrol. Zo maakte ASN eerder een commercial over het Gewoontedier (een hondje), een Eendagsvlieg (een vlieg) en het PVC-paartje (een zeepaardje).