Becel speelt in op de veganistische trend met plantaardige melk

Het aantal veganisten is flink toegenomen in Nederland. Uit de meest recente cijfers van de Vegetariërsbond blijkt dat het aantal veganisten in Nederland is gestegen van ongeveer 16 duizend twintig jaar geleden, tot 50 à 70 duizend in 2017. De cijfers liegen er niet om: veganisme is trendy, en merken spelen hierop in.