Belgisch regieduo Norman Bates naar Holy Fools

‘Met een samenwerking die begon in 2009 is het Brusselse regie-duo, bestaande uit Dirk Verheye en Inti Calfat, al een tijd bekend en geliefd binnen de industrie. Hun naam, verwijzend naar The Master of Suspense (Norman Bateswas de hoofdpersoon in Hitchcocks film Psycho uit 1960, red.), past goed bij het werk van deze twee regisseurs’, staat er in het persbericht.

Wat wordt hier specifiek mee bedoeld? Kunnen jullie dit concretiseren?

Het duo reageert: ‘De films die ons het meest raken gaan meestal over iets ‘echts’. Iets wat mensen bezighoudt en daarmee spanning veroorzaakt. De beste creativiteit staat immers niet op zich; ze leert ons iets over wie we zijn.

Meer specifiek geven wij misschien wel het meeste om reclame die niet enkel een product probeert te pushen. Merken die tonen dat ze de tijdsgeest vatten en iets begrepen hebben van de menselijke conditie, zijn het leukste om voor te werken. Als deze aspecten aanwezig zijn, kunnen wij er als regisseurs sterkere en waarachtigere stukken van maken.’

Welke commercials [van jullie] typeren jullie?

‘Dare to sponsor’ voor de Special Olympics (zie onder) was een bijzonder project omdat de zaak ons nauw aan het hart lag. Als je er over nadenkt is het vreemd dat mentaal beperkte atleten geen sponsorcontracten krijgen.

‘Make your mark’ voor Double A was een mooi project omdat het argument van de campagne relevant was. Welke plaats is er nog voor papier in een tijd van snelle digitale technologische evoluties?

En ‘Enjoy every second’ voor Samsonite is voor ons het mooie voorbeeld van hoe je een product op een natuurlijke manier kan integreren met iets dat ‘echt’ aanvoelt. We reisden 12 dagen over 4 continenten met een documentaire-crew om de beste momenten van verschillende reizigers, emotionele momenten, grappige observaties en soms zelfs ronduit vreemde gebeurtenissen te vatten.’

Jullie regisseren ook fictie series en films – wat maakt reclame voor jullie spannend?

‘Reclame is voor ons ook de eerste liefde. Het is makkelijk smalend te doen over reclame versus fictie, maar de waarheid is dat wij er onze craft geleerd hebben. Je blijft als filmmaker geconnecteerd met de dingen die leven, je ziet waar merken mee bezig zijn en je kan meewerken aan de manieren waarop ze zich verkopen. Je voelt daarbij de spanningen tussen commercie en authenticiteit en dat spanningsveld is voor ons goed vertoeven. Omdat het de realiteit is.’

Gedurfder

Collin Maas, medeoprichter en Executive producer Holy Fools, voegt toe: ‘Norman Bates heeft naast een hun ‘visuele ‘taal’ een focus op het verhaal en concept. Dus meer dan alleen mooie visuele shots maken met een dragende voice-over en/of muziek. Daar zie je tegenwoordig genoeg van, maar mist vaak inhoud, voelt dan wat verder weg en inwisselbaar.

Wat ons aanspreekt is hun meer gedurfde aanpak in de manier waarop ze hun verhalen vertellen. Op een realistische en daarmee geloofwaardige manier; ze laten de mooie kanten maar ook de minder mooie kanten van het leven zien, gewoon zoals het is en zonder opsmuk. Daarmee nemen ze de kijker ook serieus.

Dat vraagt soms wat meer van de opdrachtgever want het gaat dan om gedurfdere keuzes, maar dat is allemaal goed. Uiteindelijk levert dat wel een krachtiger verhalen op. En het is vaak dicht op de huid geschoten, dus je wordt daardoor echt als kijker meegenomen. En ja, het is voor ons als productiemaatschappij interessant dat ze ook series en films regisseren. Het geeft ons een bredere kijk op dingen die we voor de toekomst ook zouden kunnen onderzoeken.’

Holy Fools schoot de afgelopen periode deze commercial al met Normat Bates voor ABN Amro en n=5.