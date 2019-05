Bionext zet ondanks kritiek op bio-labels de campagne door

Het is toch best wel een klus om Nederland anders te laten eten. Hoe wil Bionext dat bereiken? ‘Dat is zeker niet gemakkelijk’, antwoordt Aalst. Hij zegt dat uit onderzoek van Bionext blijkt dat zeven op de tien consumenten (71 procent) een deel van hun boodschappen biologisch koopt. Hun voornaamste drijfveren zijn: zorg voor het milieu, een breder assortiment, gezondheid en smaak. Aalst: ‘De voornaamste uitdaging is: hoe zorg je ervoor dat de groep die nu incidenteel bio-producten koopt, het structureel gaat aanschaffen? Dat willen wij bereiken door te laten zien dat biologisch past bij een bewuste leefstijl. Als je voor deze producten kiest, dan zet je niet alleen dierenwelzijn centraal, maar ook het milieu; het is een totaalpakket.’

Daarnaast zijn mensen in bepaalde levensfases ook vatbaarder deze leefstijl. ‘Bijvoorbeeld als iemand kinderen krijgt of net is afgestudeerd. Daar spelen we op in tijdens de meetups’, aldus Aalst. De campagne richt zich niet specifiek op millennials, een groep die biologische voeding wel kan waarderen. ‘Wij richten ons op diegenen die bewust leven. Natuurlijk, hoogopgeleide jonge mensen vormen een grote groep, maar daar beperken we ons niet tot.'