Bol.com trapt studiejaar af met studentenhuis vol microvloggers

De Back 2 Study-campagne van bol.com staat dit jaar in het teken van twaalf vloggers die aan de start staan van het nieuwe studiejaar. Microvloggers als Rohan (Zomaer Official) en Lotta (Lola Lotta) delen een dag uit hun studentenleven en laten zien hoe ze het nieuwe studiejaar kickstarten met een product van bol.com. De campagne, die speciaal is ontwikkeld voor bol.com’s inspiratieplatform 'Tech Magazine', wordt aangejaagd met een one-take campagnevideo.

Credits:

Verantwoordelijk bij Bol.com

Content Marketeer: Diane Dalhuisen

Brand Specialist: Casper Stollman

Verantworodelijk bij Qontent Matters

Strategy Director: Robin van Polen

Creative Director: Danijel Dercksen

Concept & Copy: Reneé Bainczyk, Lianne Plouvier

Producer: Nienke Overhaus

Productie Assistent: Marlous Naumann

Director: Bas Baakman

Still Photography: Merel Hurkmans, Bureau Bokeh

Music & Sound: Whoozy Agency