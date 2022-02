Briljante commercial van Coinbase wint Super Bowl (of was het toch Pepsi?)

‘Zonder reclame te maken, heeft Pepsi de Super Bowl gewonnen’

Bert Marissen, Creative Director bij TBWA\Chiat\Day in Los Angeles:

‘Overall-gezien vielen alle reclames tegen, het was een celebrity-frenzy in combinatie met matige ideeën. Er is geen één commercial die er met kop en schouders bovenuit steekt. Coinbase probeerde Reddit te kopiëren met een QR-code-"hack", maar als je als merk een spot koopt voor 60 seconden verwachten we wel iets meer dan een QR-code die je naar coinbase.com stuurt. Een harde fail naar mijn mening.

Uiteindelijk waren er drie commercials met entertainment-value en een duidelijk idee:

- FTX “Don't Miss Out” met Larry David laat goed de huidige staat van crypto zien; het is de grootste innovatie waar jij een onderdeel van kan uitmaken. De commercial heeft een simpele narrative en de humor is goed uitgevoerd.

- Michelobs “Superior Bowl”, de spot met de meeste celebrities, geeft een leuke nod naar The Big Lebowski en was de favoriet in de bar waar ik de Super Bowl aan het kijken was. Lekkere entertainment met Amerika’s grootste sporters.

- Maar uiteindelijk was de beste commercial naar mijn mening “Uber Don’t Eats”, een slim concept om te laten zien dat Uber Eats meer bezorgt dan dingen die je kan eten. De casting is heel goed gedaan, in het bijzonder de scène met Gwyneth Paltrow waarin ze haar eigen vagina candle opeet. Daarnaast is het een reclame die alleen Uber Eats kan maken.

Helaas zagen we dit jaar geen Tide ad of een Reddit hack. Het lijkt erop dat elk jaar de reclames matiger worden, dus het feit dat Pepsi dit jaar geen Super Bowl reclame had vond ik erg slim, zet al je geld in op een super star line up voor de Halftime Show en niemand praat meer over de reclames maar over een iconisch moment waar de komende jaren nog over gepraat wordt. Uiteindelijk heeft Pepsi de Super Bowl gewonnen, zonder reclame te maken rond de Super Bowl.’

