Britse warenhuizen onthullen hun kerstcommercials

Deze commercial laat zien hoe verschillende families kerst vieren. De nadruk ligt op wat zij eten en drinken, waarmee Tesco zijn kerstaanbod onder de man wil brengen. Of je nu spruitjes eet, ketchup gebruikt of op de drank stort; het idee achter de campagne wordt samengevat in de eindregel: ‘However you do Christmas, everyone is welcome at Tesco’.