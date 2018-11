Campagne Voedingscentrum: 'Mannen, er is meer dan vlees'

Voedingscentrum heeft diverse influencers onder de arm genomen, waaronder rapper Dio, kickbokser Luis Tavares en cabaretier René van Meurs. Van Dooren: 'We hebben mannelijke rolmodellen gezocht die positief staan tegenover dit onderwerp. Rapper Dio is bijvoorbeeld veganist. Zij gaan via hun kanalen verhalen delen over minder vlees eten.' De Bruyne bevestigt dat dit een goede keuze is: 'Vlees eten is verbonden met de mannelijke identiteit. Het is goed dat het Voedingscentrum dit uitspeelt met influencers.'