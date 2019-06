Campagnerapport: Škoda helpt zaterdagse klusser, ASN Bank komt met nieuw diertje

39% van de kijkers is van mening dat de commercial geloofwaardig is, terwijl 42% aangeeft de uiting aansprekend te vinden. 54% vindt de commercial leuk en 57% geeft aan de campagne onderscheidend te vinden. Hetzelfde percentage kijkers geeft aan dat de video een duidelijke boodschap bevat en 66% vindt de commercial leuk. ‘Prachtige beelden, kies voor ASN, kies voor een schonere wereld’, stelt een van de kijkers. ‘Niet irritant, mooie beelden en een mooi geluid’, klinkt het verder. Een 6,6 is het rapportcijfer voor de bank.

Het PVC-Paardje van ASN is een verwijzing naar de iconische foto van een zeepaardje dat zich vasthoudt aan een wattenstaafje. ‘Na het Gewoontedier en de Eendagsvlieg is dit het vervolg van ASN Bank', vertelt Bröring van MeMo². ‘Met de Disney-achtige commercial waarin een zeepaardje verliefd wordt op een wattenstaafje stipt ASN Bank een groot probleem aan. ASN Bank scoort hiermee hoog op onderscheidend vermogen en de boodschap spreekt relatief veel mensen aan. De visuals zijn opvallend en de commercial is leuk om naar te kijken, ondanks de serieuze boodschap. De commercial komt op de gemiddelde Nederlander over als een sprookje. Dit zorgt er echter niet voor dat het verhaal als ongeloofwaardig wordt ervaren.’

Renée Ras, marketeer bij ASN Bank, geeft aan dat de bank blij is om te zien dat het PVC-Paardje bovengemiddeld gewaardeerd wordt en onderscheidend is. ‘Onderdeel van onze merkstrategie is dat we een brede doelgroep willen aanspreken met onze missie op duurzaamheid en uit de resultaten blijkt dat onze commercial daar goed in slaagt.’