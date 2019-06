Cannes Lions 2019: dit zijn alle Grand Prix winnaars

Het jaarlijkse festival voor de creatieve industrie in Cannes zit er weer op. De jury heeft in totaal 26 Grand Prix awards uitgereikt, waarvan drie merken er meerdere wonnen. Burger King ontving voor ‘Whopper Detour’ maar liefst drie Grand Prix awards. De ‘Just do it’-campagne van Nike met Colin Kaepernick viel tweemaal in de prijzen. En The New York Times is ook een gelukkige winnaar met twee Grand Prix awards. In het beloonde werk is duidelijk een trend zichtbaar: purpose marketing valt goed in de smaak.