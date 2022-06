'Clubhouse bleek toch niet de optimale oplossing'

Willemijn van Hussen is oprichter van Tambr sonic branding uit Rotterdam en jurylid Podcasting/Digital Audio.

Wat viel jou binnen jouw vakgebied op het afgelopen jaar?

‘Er is een toenemende interesse in audio als digitaal kanaal. Daardoor zijn er steeds meer mogelijkheden om je merk aan audiotoepassingen te linken, en waardevolle content te creëren, waarmee je letterlijk tussen de oren van je doelgroep zit. Ik ben persoonlijk bijvoorbeeld groot fan van de Spotify's Jouw Daily, een soort gepersonaliseerde radioshow met een mix van nieuws, je favoriete podcasts en muziek.’

Wat is de stand van zaken binnen Nederland?

‘Wij excelleren in kwalitatieve documentaire podcasts zoals De plantage van onze voorouders. Wat nog nodig is, zijn creatieve manieren om met je luisteraars daadwerkelijk in gesprek te gaan. Clubhouse leek een leuke toevoeging, maar bleek toch niet de optimale oplossing. Ik ben benieuwd welke creatieve nieuwe ideeën hier gaan ontstaan.’

Wat hoop je specifiek in jouw jurysessie te zien?

‘Ik hoop projecten te zien waarbij audio daadwerkelijk de enige juiste oplossing was en een meerwaarde had boven andere (digitale) media. Audio als op zichzelf staand medium dus. Wat ik ook hoop is dat het merk een waarachtig verhaal te vertellen had, en dit er niet met de haren bijgesleept is.

Daarnaast hoop ik pareltjes in muzikale ondersteuning te horen. Een mooi voorbeeld zijn de reportages van de Amerikaanse podcast Radiolab. Daarin zijn muziek, verhaal en sound design allemaal even belangrijk en dat leidt tot optimale zeggings- en verbeeldingskracht. Auditieve expressie in optima forma!’

Wat is je (persoonlijke) favoriete digitale werk aller tijden?

‘Ik ben gefascineerd door Imogen Heap, een Britse muzikante die al jaren experimenteert op het kruisvlak van muziek en Web3. Ze bracht bijvoorbeeld al in 2015 een track uit via de Ethereum blockchain met als doel meer zicht te krijgen op het gebruik en verspreiding van haar muziek.’

Tenslotte, wat is de schoonheid van digital?

‘Digital audio is heel laagdrempelig, zowel om te maken als om te consumeren. Tegelijkertijd wordt er nog flink geëxperimenteerd met verdienmodellen, van programmatic audio-ads tot betaalde podcast-abonnementen. In dat landschap komt creativiteit sneller bovendrijven dan in een systeem met vaststaande poortwachters. Dus het momentum is nu.’

De Dutch Creativity Awards van de ADCN en Adformatie worden dit najaar uitgereikt. Inzenden kan tot woensdag 15 juni om 23.59 uur.