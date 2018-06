Dit zijn de beste brand activations van mei

Bureau: JWT Brazil

Met deze activatie laat JWT Brazil zien dat het idee achter de iconische ‘Have a break, have a KitKat’-slogan uit 1958 nog steeds springlevend is. Op het vliegveld van São Paulo lieten ze een data driven-snoepautomaat plaatsen. Deze machine was in staat om de boardingpassen van passagiers te scannen en te herkennen of hun vlucht vertraagd was. Als dit het geval was, kregen ze een gratis KitKat om de pijn te verzachten