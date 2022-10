De boerenslimme marketing van Club Brugge loopt via een eigen groentemerk

'Twee voetbalseizoenen geleden was de briefing om een campagne te creëren die de lokale verankering weer zou verstevigen. Club Brugge is de snelst groeiende sportclub van België en met zo'n exponentiële groei komt ook het risico dat je de connectie met de roots kwijt geraakt – althans gevoelsmatig, voor de fans. We installeerden toen 'De Boer kent z'n Veld'.

Je moet weten dat Club Brugge supporters 'boeren' worden genoemd omdat de ploeg uit het landelijke West-Vlaanderen komt. En die bijnaam is niet altijd goed bedoeld. We turned a negative into a positive en hingen alle positieve attributen van een boer – hardwerkend, down to earth, sterk, nederig, authentiek – op aan de club. Het werd een metaforische campagne die natuurlijk ook de dominantie van Club Brugge in zich droeg, want de boer is heer en meester op het veld. Het werd een uitgebreide social campagne die veel PR haalde, ook bij de critici van Club. We (ja 'we') werden kampioen en dit jaar kwamen we met wave twee, als wij dat noemen, voor de campagne.

Het idee van de boeren sloeg zo aan dat we het potentieel ervan, om een stand alone Corporate Social Responsibility merk te worden, begonnen in te zien. Toen kwamen we met het idee van een eigen groentenmerk – korte keten: tussen fan (boer) en lokale boer. We noemden het Boeren voor Boeren.'