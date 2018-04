De effectiefste campagnes leunen steeds vaker op PR  

Analyse van de WARC 100 van dit jaar laat zien dat de effectiefste campagnes in toenemende mate gebruik maken van PR in hun strategieën. Ze zijn volgens WARC steeds meer op gericht op op de aandacht van de pers en andere 'earned media'. Diverse campagnes hoog in de ranglijst draaien dan ook om een stunt of PR-concept. WARC noemt het voorbeeld van 'Graham' van de Transport Accident Association, het onooglijke lichaam dat bestand is tegen de hardste crashes. Overduidelijk ontwikkeld om de nodige media-aandacht te krijgen. Scoorde een 4e plaats in de top-100.