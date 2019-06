DHL viert vijftigjarig jubileum met Bryan Adams en zijn Summer of 69

DHL bestaat vijftig jaar en om dat te vieren komt het koeriersbedrijf samen met 180 Kingsday met de campagne 'The Tour Before The Tour'. In de video is te zien hoe een gitaar, bestemd voor Bryan Adams, de route aflegt van de gitaarfabriek van Gibson in Nashville naar het podium van Wembley in Londen.

DHL is opgericht in 1969 en daar komt bij dat de bezorgservice de officiële logistieke partner is van de ‘Shine a Light’-tour van Bryan Adams, zoals onderstaande tweet laat zien. Zijn nummer Summer of 69 is dan ook een logische keuze voor deze jubileumscampagne.