Campagne waterschappen zal weinig 'oeververtoevers' en 'miezerfietsers' lokken

Om dit uit te beelden introduceert de campagne verschillende ‘watertypes’, die symbool staan voor verkiezingsthema's (te zien in het filmpje hierboven). Zo zien we bijvoorbeeld een ‘miezerfietser’, iemand die vaak in de regen fiets. Een ‘oeververtoever', dit gaat om een persoon die veel vist. En ook een ‘plezierdobberaar’; iemand die weleens in natuurwater zwemt. Dit stimuleert volgens Yasmin Visser, copywriter bij BH+O, het stemmen omdat mensen zich herkennen in de typetjes, ‘we fietsen bijvoorbeeld allemaal wel eens door de regen.'

Daarnaast is de campagne positief ingestoken. Visser: ‘We willen niet inspelen op angst, zoals de vorige campagne met de slogan “stemmen of zwemmen”. Dit soort bangmakerij vinden mensen niet prettig.’



De landelijke campagne bestaat uit een website waar bezoekers meer informatie kunnen vinden over de waterschappen en verkiezingen. Ook is daar de campagnevideo te zien en kunnen mensen testen welk watertype zij zijn.