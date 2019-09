Dit wil Extinction Rebellion van marketeers: ‘Broadcast ons logo op de Bijenkorf of Rijksmuseum’

‘Door de waarheid te vertellen’, antwoordt Linda Moerland, ze heeft het pinnetje van XR op haar jas zitten. Regelmatig geeft Moerland presentaties bij merken en bureaus over de klimaatcrisis waarin ze geen rooskleurig beeld schets; schokkende cijfers, plaatjes van smeltende ijskappen en bosbranden. ‘Maar ja, dit is dus de waarheid.’

De presentaties zijn meer gericht op personen dan bedrijven. Met andere woorden: wat kan iemand thuis en op zijn werk doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. ‘We moeten niet praten in context van een business maar op individueel niveau.’ Want: ‘Mensen moeten zelf in actie komen, als we gaan wachten op grote leiders (lees Trump) dan vrees ik dat er niet veel gaat veranderen.’

Binnenkort doet ze haar praatje bij Booking.com en Thuisbezorgd.nl. Polaszek, lachend: ‘Niet de bedrijven die je in eerste instantie verwacht, maar dat is nou precies wat wel we willen: je weet van tevoren niet wie de changemakers zijn. Wie weet komen zij wel met een supergoed initiatief. We hopen dat het balletje uit een onverwachtse hoek gaat rollen om zo meer groepen mensen bereiken.’

Dat is hard nodig, vindt Moerland. In Nederland bestaat de groep vooral uit jonge, hoogopgeleide, linksgeoriënteerde mensen tussen de 20 en 25 jaar. ‘We hopen dat creatieven ons met out-of-the-box-ideeën kunnen helpen.’ Voorbeelden? ‘De Bijenkorf of Rijksmuseum kan ons logo broadcasten op hun gebouw. Maar ook ludieke activaties voor op straat tijdens stakingen helpen.’