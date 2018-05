Dit zijn de beste brand activations van april

Bureau: Herezie Group

In de discussie over privacy worden huis-tuin-en-keuken-webcams vaak vergeten. Die blijken supermakkelijk te hacken. Het resultaat: voyeurs kunnen beelden uit huizen online bekijken. In een confronterende campagne vraagt het Franse online beveiligingsbedrijf Uppersafe hier aandacht voor. Ze volgden gehackte webcamfeeds van nietsvermoedende huiseigenaren en noteerden hun gewoontes. Op basis van wat ze zagen, stuurden ze deze mensen een persoonlijk cadeau. En dat voelt best creepy…