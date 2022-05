Doe mee aan het Kyiv International Advertising Festival en steun de Oekraïense reclame-industrie

Maksym Lazebnyk – een gewaardeerde collega die ook al jaren in de Epica Awards-jury zit, de prijs die door de vakpers wordt toegekend – zit op het moment in Polen.

Behalve dat hij van daaruit zijn dochter kan bezoeken die in Riga, Letland woont, organiseert hij vanuit Warschau met de All-Ukrainian Advertising Coalition en SAR Marketing Communication Association of Poland het 23e Kyiv International Advertising Festival, dat is afgeslankt tot één hoofdcategorie: die van Positive Change.

In een eerder statement schreef hij: ‘With the start of the war, the work of the Ukrainian advertising market almost stopped. Agencies were instantly left without means of subsistence. At the same time, many employees of the agencies are at the forefront, directly in the combat zones with weapons, are engaged in volunteer activities, or on the barricades of informational war, which is no less important part of Ukrainian struggle.

It is also important not to lose yourself, thinking about the future after Ukrainian victory. Therefore, the Ukrainian President and Government call on businesses, where it is possible, to continue to work and fulfill their obligations to employees. "Paying people's salaries – even if the company does not work now – that is to protect Ukraine," said the President.’

100 euro

Anders gezegd doet Lazebnyk een oproep aan de internationale reclamegemeenschap om mee te doen aan het ‘festival’, waarvan de opbrengsten naar de bureaus gaan – om de Oekraïense communicatie-industrie enigszins overeind te houden.

Er zijn 3 subcategorieën: Positive Change – Commercial, Positive Change – Non-Profit en Positive Change – #StandWithUkraine (Lazebnyk: ‘Zoals er tijdens corona bij veel festivals een aparte corona-categorie was, hebben wij een speciale Oekraïne-categorie’). En er is een internationale jury.

De deadline om in te zenden is vrijdag aanstaande, de kosten zijn 100 euro per inzending en midden juni worden de winnaars bekend gemaakt, waarbij Oekraïense bureaus ook de gelegenheid krijgen zichzelf te presenteren aan de internationale gemeenschap.

Lazebnyk is eerlijk: ‘Er hebben zich inzenders uit 24 landen aangemeld, maar het totaal aantal inzendingen is nog niet groot. Ik had en heb geen verwachtingen, dus wat dat betreft kan het niet tegenvallen. Maar het geeft ons pas echt hoop als mooie woorden, waar we al heel blij me zijn, worden omgezet in daden.

Veel bureaus hebben toch iets voor Oekraïne gedaan? Stuur dat in! Of doneer direct. Via werk is eigenlijk leuker, maar dat mag ook natuurlijk.’