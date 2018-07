Dove wil zelfvertrouwen van jonge kinderen opkrikken via tv-serie

Dove is het niet eerste merk dat het zelfvertrouwen van vrouwen wil bevorderen. Maandverbandmerk Always lanceerde in 2014 de 'Like A Girl'-campagne waarmee het wil afrekenen met stereotyperingen over meisjes. Nivea moedigt vrouwen aan om met hun borst vooruit door het leven te gaan in de 'Keep Your Head Up'-video.