Drenthe zet boomhutten en retro kampeerbusjes in als lokkertje voor toeristen

Marketing Drenthe start een campagne om toeristen te lokken. De organisatie verloot één week lang overnachtingen op locaties waar normaal gesproken niemand mag slapen. De campagne maakt deel uit van een breed opgezet plan om toeristen uit Nederland, Duitsland en België te trekken.

Toeristen kunnen overnachten in het Drents Museum, een openluchttheater of middenin het bos. Dit moet laten zien wat Drenthe allemaal te bieden heeft. De campagne sluit volgens Astrid Crum, directeur Marketing Drenthe, naadloos aan bij de positionering, waarmee de regio zich presenteert als 'oerprovincie'. Het doel daarvan is tweeledig, legt ze uit. ‘Enerzijds willen we laten zien wat je allemaal in de regio kunt beleven, denk aan eeuwenoude hunebedden, rijke historie en ongerepte natuurgebieden. Anderzijds willen we meer betekenis aan iemands vakantie geven. Het is trendy voor toeristen om massabestemmingen te vermijden. Drenthe is een goed alternatief; hier kun je volledig tot rust komen.’

Crum heeft ook een voorbeeld wat niet onder de ‘oer-propositie’ wordt verstaan. ‘We ontvangen vaak leuke ideeën van lokale ondernemers. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Dit restaurant is echt oergezellig voor toeristen.” Maar dit is soort dingen vallen daar niet onder.’