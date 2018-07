Gaat een van deze outsiders op het WK er straks met de wereldtitel vandoor?

De miraculeuze ontsnapping van Argentinië in de poulefase lijkt Gatorade te hebben aangekondigd. Messi is de grootste, de beste, maar er ontbreekt nog één prijs. Eén droom is nog niet in vervulling gegaan (en zoals we inmiddels weten zal dat ook dit WK niet gebeuren). 'And if he has a dream to chase, nothing can stop him…' Met dit soort teksten trekt Gatorade de lijn door van succesverhalen die zijn eerder rond de Olympische Spelen vertelden met in de hoofdrol Usain Bolt. Bij Messi is er gekozen voor een 3D-karakter. Jammer, maar dit is volgens mij de verkeerde keuze. De film begint in Pixar-style met fijne side characters en een nog jonge Lionel. De volwassen versie neigt echter steeds meer naar de high end video games. En ja, dan leg je het altijd af tegen PES. Waar Bolt nog op eigen kracht de wereldtop bereikt, lijkt het hier alsof Gatorade de ontbrekende schakel is tussen Messi en de Wereldbeker. Het eindshot met vliegtuig en ‘keepende’ wolken is wel weer mooi gevonden.