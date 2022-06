'Er is waanzinnig veel digitaal talent in Nederland'

Merel van Helsdingen is oprichter en managing director van Nxt Museum in Amsterdam en jurylid in de categorie AI/Innovation/NFT/Virtual experience (AR & VR)/Immersive:

‘Met Nxt Museum onderzoeken en bevragen we via kunst alles wat er op het gebied van technologie gebeurt, zoals facial recognition, CGI generated avatars en deepfakes – wat er tegelijkertijd geweldig en zorgelijk aan is. Daarnaast heb ikzelf een NFT-collectie, zullen we met het museum ook een aantal drops doen en we in het najaar een expositie in de virtuele wereld organiseren. Ik zit dus diep in de materie. Ik vind disruptie in combinatie met vooruitgang heel vet.’

Wat viel jou binnen jouw vakgebied op het afgelopen jaar?

‘De nieuwste ontwikkeling is overduidelijk Web3, het nieuwe internet op basis van gedecentraliseerde blockchain-technologie – waarin iedereen anoniem een eigen avatar kan hebben, met een eigen wallet. De vraag voor merken is hoe ze daar waarde aan kunnen toevoegen en daarmee waarde uit kunnen halen. Ik zie vooral potentie op het gebied van communities. Ik heb bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk van de Zweedse kunstenaar Jonas Lund, waarmee ik tokens heb verdiend en tegelijk investeerder ben in het ‘merk’ Jonas Lund. Als ik kunst van hem koop krijg ik meer tokens, en hoe meer tokens ik heb, hoe meer perks ik krijg van Jonas, zoals sneak peeks van nieuw werk maar ook advies kan geven over zijn nieuwe werk. Het versterkt elkaar. Als Jonas heel populair wordt, worden zulke tokens misschien ooit ook wel verhandelbaar.’

Waar is Nederland goed in op digitaal gebied?

‘Er is waanzinnig veel talent in Nederland. Dat heeft te maken met de vooruitstrevende opleidingen én overheid, die subsidies beschikbaar stelt. Daarnaast is er een bloeiende startup scene en zijn hier relatief veel internationale hoofdkantoren van bedrijven. Er is, kortom, veel ruimte om te experimenteren en veel werk te maken. In landen als Spanje en Italië is gewoon minder goed betaald werk voor digital designers, waardoor die ook hierheen komen. En in de VS moet je alles zelf doen en ben je bijvoorbeeld veel afhankelijker van tech-bedrijven die je een kans moeten geven, waardoor je al snel je autonomie kwijtraakt.’

Wat hoop je specifiek in jouw jurysessie te zien?

‘Originaliteit én een vorm van reflectie. Soms is iets inhoudelijk en esthetisch top, maar iets ethisch, activistisch of kritisch in een werk vind ik altijd extra prikkelend.’

Wat is je (persoonlijke) favoriete digitale werk aller tijden?

‘De multiscreen digitale video-installatie Phase Shifting Index van de Canadese kunstenaar Jeremy Shaw. Dat is zo gelaagd, zit technisch heel knap in elkaar, is toch toegankelijk en raakt je letterlijk – het ontroerde/raakte me fysiek. En van een merk? Dan kies ik voor Claudia Maté die een serie digitale werken voor Alexander Wang heeft gemaakt, maar ook bijvoorbeeld een computerspel voor Balenciaga. Heel gaaf!'

Tenslotte, wat is de schoonheid van digital?

‘Het ontbreken van grenzen. Een schrijver of schilder kan ook een compleet andere wereld creëren, waarin je kunt opgaan. Maar in de digitale wereld zijn dingen mogelijk die zo ver buiten de fysieke werkelijkheid staan, terwijl je er wel onderdeel van bent. Het concept is hetzelfde, maar de beleving is (compleet) anders.’

