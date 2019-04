Esprix 2019: Goud voor Samsung, ABN Amro, Bavaria en Jumbo

In een volgepakt Hotel Arena in Amsterdam kon spreekstalmeester Wilfried de Jong gisteravond in totaal 39 prijzen uitreiken, verdeeld over vier keer goud, elf keer zilver en veertien keer brons. Samsung deed goede zaken met de SmartSuit campagne, die werd bekroond met goud, zilver èn brons. Goud was er voor ABN Amro (The Lockdown, tevens goed voor zilver), Bavaria (Carnavalvrij) en Jumbo (van regionale speler naar dè nationale familiesupermarkt).

Volgens de Esprix-jury was er sprake van een goed Esprix jaar. Niet alleen werden er meer Esprix uitgereikt dit jaar (39, tegen 33 vorig jaar), ook de kleur van het edelmetaal wijst op een hoge kwaliteit van het ingezonden werk. Niet eerder werden bij de Esprix vier cases met goud bekroond. In totaal werden er 120 cases in twaalf categorieën ingestuurd.

De complete uitslag van de Esprix Awards 2019: