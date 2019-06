Five Degrees maakt kunstwerk met paintballmachine, aangestuurd door menselijk brein

Uiteindelijk hebben meer dan 250 bezoekers bijgedragen aan het kunstwerk. Het doek wordt online geveild en de opbrengst wordt gedoneerd aan de Hersenstichting. De machine is ontwikkeld door brandbuilding-bureau And Now This in samenwerking met een team van technische experts.

‘Technologie wordt steeds autonomer, maar het kan zichzelf niet ontwikkelen’, stelt Paul Bakker, co-founder van And Now This. ‘Het menselijke brein is onmisbaar om tot creatieve oplossingen te komen. Onze opdrachtgever Five Degrees heeft het menselijke aspect hoog in het vaandel staan. Met Dutch Mind Masters vieren we die creativiteit.’