From Form maakt ritmische, zintuigelijke campagne voor Museumnacht

Aanstaande zaterdag 5 november vindt de 22e editie van de Museumnacht Amsterdam plaats, waarbij ruim 60 musea ‘s avonds hun deuren openen. Van oudsher probeert de stichting ‘een nieuw en jong publiek kennis te laten maken met het rijke aanbod van Amsterdamse musea’.

Net als eerder werd er samengewerkt met From Form, die ‘een kleurrijke en speelse online- en outdoorcampagne die de diversiteit van de Museumnacht verbeeldt’ ontwikkelde. Jordy den Haan, coördinator Marketing & Communicatie Museumnacht Amsterdam: ‘Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de interactiviteit van de nacht te benadrukken. Door woord en beeld en geluid te combineren, nodigen we bezoekers uit om al hun zintuigen te gebruiken tijdens de nacht.'

Ashley Govers, creative director From Form: ‘Bij de Museumnacht denk je al snel aan kunst kijken in de nacht. Kunst is weliswaar een belangrijk onderdeel, maar de nacht is breder. Zo zijn er workshops, talks, rondleidingen, debatten en muziek. En niet alleen in kunstmusea, maar ook steeds meer in grote of kleine musea die gaan over wetenschap, cultuur, tech of onze toekomst. Iedereen beleeft zo z’n eigen versie van de Museumnacht.’

Het flip-boekje vormt de basis van de campagne en staat voor 'de verrassende verbindingen en onverwachte combinaties'. Tussen stad en kunst, jongeren en musea. Met ritmische collages en loops laat de campagne de veelzijdigheid van het evenement zien. Jurjen Versteeg, eveneens creative director From Form: ‘Daarbij gaat het niet alleen over kijken naar kunst. Maar ook doen, maken, ontdekken, voelen of luisteren op verschillende plekken door de hele stad.’

De campagne bestaat uit een reeks online video’s op social media en een outdoorcampagne door Amsterdam. De Museumnacht Amsterdam is inmiddels uitverkocht.

De Museumnacht 2021 was in één dag uitverkocht en dit jaar zelfs binnen een kwartier. Ruim 30.000 bezoekers, waarvan zeker 50% onder de 30 jaar bezochtten het evenement vorig jaar.