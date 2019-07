Freek Vonk met blonde vriendin in Reaal commercial

Verzekeraar Reaal voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de Lekker Geregeld campagne. Naast Freek Vonk is nu ook een hoofdrol weggelegd voor zijn huisdier, Johan de varaan. Daarnast gaat de commercial over de prille liefde tussen Freek en blonde Jenny…

Reaal wil met de reclamecampagne ‘Lekker geregeld’ benadrukken dat het prettig is als alles lekker geregeld is. Met de nieuwe campagne laat de verzekeraar zien dat het ook een fijn gevoel geeft als je weet dat de verzekering voor je hond of kat lekker geregeld is.

In de commercial heeft de moeder van Freek een verzekering afgesloten zodat hij de beste basisdekking voor zijn nieuwe huisdier heeft. Bij Reaal Dier & Zorg zitten daar namelijk standaard castratie en sterilisatie in. En dat kan wel eens van pas komen.

