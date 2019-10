G-Star Raw viert dertigjarig bestaan in fietspassage Rijksmuseum tijdens ADE

G-Star Raw viert het dertigjarig bestaan van het kledingmerk met een evenement tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). De ‘Raw Rave’ van G-Star Raw zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober in de fietstunnel van het Rijksmuseum. De Staat, Boys Noize en Titia zijn uitgenodigd om de avond van muziek te voorzien.

Het dance-evenement is ook meteen het startsein van een driejarige samenwerking tussen ADE en G-Star. Raw Rave is gratis toegankelijk, maar geïnteresseerden dienen zich wel in te schrijven via de website van het evenement voor een online loting. Er is een gelimiteerde toegang. De inschrijving voor de loting sluit 13 oktober om 23:59. Op 15 oktober vanaf 8:00 zal bekend worden gemaakt wie een kaartje hebben bemachtigd.

Het evenement zal ook live worden gestreamd via Instagram, Facebook en YouTube. Het Amsterdamse First Day of Spring is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Raw Rave. Het is overigens niet de eerste keer dat dit bureau een evenement organiseert in de fietspassage van het Rijksmuseum. Tijdens ADE 2016 en 2017 vonden optredens van respectievelijk Maceo Plex en Underworld plaats in de tunnel.