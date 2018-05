GH+O ontwikkelt landelijke campagne waterschapsverkiezingen in 2019

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. De Unie gaat samen met alle waterschappen optrekken om zoveel mogelijk mensen te motiveren om voor het waterschap naar de stembus te gaan. De verkiezingscampagne moet zichtbaar maken voor welke belangrijke uitdagingen de waterschappen staan en hoe het waterwerk ieders leefomgeving beïnvloedt.

GH+O ontwikkelde een campagneconcept dat alle waterschappen straks in hun eigen regio kunnen gebruiken. Naast de landelijke verkiezingen is er binnen de campagne ruimte voor het zichtbaar maken van regionale thema’s. Communicatiestrateeg Doutzen Wijbenga: ‘We ontwikkelden een concept dat uitgaat van de liefde voor water en dat duidelijk maakt dat in Nederland iedereen iets heeft met waterwerk’. ‘

De Unie van Waterschappen is de verenging van Nedrelandse waterschappen. GH+O, met vestigingen in Leeuwarden en in Leiden, is een communicatiebureau dat veel werkt voor (landelijke) organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, Holland Branding, Free a Girl, Nationaal Archief en verschillende hogescholen, overheden en zorginstellingen.